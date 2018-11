Napoli: lunedì il confronto interprofessionale su consumo di suolo e tutela ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Napoli lunedì 3 dicembre, in occasione della Giornata mondiale del suolo, a partire dalle ore 9, nella Biblioteca Guarino dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, è in programma il convegno sul tema “Governo del territorio, tutela dell’ambiente e consumo di suolo”. Il confronto si allargherà anche ad argomenti di particolare attualità per la Campania, come il dramma della “terra dei fuochi” e i problemi connessi alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti. Riflettori puntati anche sul tema del recupero edilizio e della rivalorizzazione degli edifici e dei complessi industriali dismessi. Il convegno è organizzato congiuntamente dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti di Napoli. “L’incontro – hanno spiegato Ettore Nardi e Aniello Tirelli, consiglieri, rispettivamente, degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti di Napoli - intende proporre un confronto trasversale al mondo delle professioni, delle istituzioni e della società civile sul tema del consumo del suolo. Nel corso del dibattito saranno dunque analizzati gli aspetti tecnici, giuridici ed economico-sociali connessi al problema”. Questi elementi sono peraltro alla base di una proposta di legge presentata lo scorso marzo dal Sottosegretario all’Ambiente Salvatore Micillo, che reca "Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli edificati", che interverrà in conclusione del convegno. (Ren)