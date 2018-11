Imprese: De Gennaro (Leonardo), l’innovazione è la migliore assicurazione per il futuro (4)

- Per questo motivo, ha aggiunto De Gennaro, "siamo quindi fieri di contribuire allo sviluppo dei territori in cui siamo presenti: trainando, in posizione di leader del settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, un tessuto industriale fatto di 4 mila imprese, al 70 per cento delle Pmi; realizzando e supportando numerose iniziative in campo sociale, della formazione, della cultura e che troveranno nuovo impulso dalla neo costituita Fondazione Leonardo". Secondo il presidente dell'impresa italiana, "la distribuzione delle idee non è casuale. Per essere un punto di attrazione su una ipotetica mappa di distribuzione planetaria delle idee, dobbiamo essere aperti ed accoglienti, dobbiamo distinguerci, farci riconoscere, dobbiamo attrarre talenti, dobbiamo sapere ascoltare", come insegna il “genio universale” da cui la compagnia prende il nome. Secondo De Gennaro, quindi, non c’è alternativa: "Perché l’innovazione, molto semplicemente, è la miglior assicurazione che possiamo stipulare per garantirci un futuro che sia almeno all’altezza del nostro passato”. (Ren)