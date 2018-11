Imprese: Profumo (Leonardo), fondamentale innovazione in settore che cambia velocemente (2)

- Parlando della Innovation Day di Napoli, il Ceo di Leonardo ha sostenuto che "questi sono momenti positivi per l'azienda perché ci permettono di essere immersi nel mondo che ci contamina in modo positivo. Ne abbiamo bisogno come Leonardo perché siamo un'azienda che ha una storia di 70 anni importantissima dietro le spalle. Queste legacy rappresentano un po' un freno al cambiamento, e perciò giornate come questa sono importanti, ci danno un'idea di come essere immersi nelle università ci dia la possibilità di guardare in modo diverso a quello che facciamo, e avere la capacità di accettare il cambiamento che accade fuori di noi e deve accadere all'interno. Amiamo molto la parola contaminazione e anche gli interventi di apertura del presidente e del ministro ci hanno dato un bellissimo esempio di contaminazione. Abbiamo parlato di cultura e innovazione, elementi che devono vivere insieme per darci la capacità di interpretare cosa succede". (segue) (Ren)