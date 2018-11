Imprese: ministro Istruzione Bussetti, Leonardo è un'eccellenza del Paese

- Leonardo, seconda azienda a livello nazionale, "è un'eccellenza del nostro Paese". E' quanto ha affermato il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, aprendo la "Leonardo Innovation Day" in corso a Napoli. E' importante realizzare momenti di riflessione comune sull'innovazione. L'ideale illuministico della conoscenza è alla base della nostra cultura. La libertà si può realizzare solo nella diffusione pubblica delle conoscenze e tutti i cittadini devono poter esercitare al meglio lo spirito critico per partecipare alla vita pubblica. Credo che si possa esercitare solo tramite la trasmissione del sapere e in luoghi come questo si persegue con successo questo obiettivo". (Ren)