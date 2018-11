Imprese: ministro Istruzione Bussetti, senza attuazione partenariato pubblico-privato si disperdono risorse

- Senza l'attuazione di un partenariato tra pubblico e privato "si disperdono risorse e viene meno la meritocrazia". E' quanto ha affermato il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, aprendo la "Leonardo Innovation Day" in corso a Napoli. "Bisogna sviluppare relazioni sinergiche tra gli attori chiave del sistema informativo ed economico - ha spiegato il ministro -. Senza l'implementazione di un partenariato pubblico e privato si disperdono risorse e viene meno la meritocrazia. L'organizzazione statale connette tutti gli attori in campo ma le competenze e le capacità dei nostri ricercatori non vengono incanalate in modo adeguato nel sistema imprenditoriale causando un danno culturale e economico a tutto il paese e questo non deve avvenire". Secondo Bussetti, "è necessario rafforzare il dialogo tra enti di ricerca e impresa per favorire al mondo privato capitale umano qualificato. La ricerca può così essere motore di crescita per il sistema Italia. Ingegneri e scienziati devono essere messi a disposizione delle aziende locale per sviluppare i prodotti". Bisogna, ha rilevato il minsitro, "lavorare insieme, ci attendono grandi sfide per la nostra società che vanno affrontate con consapevolezza e serietà. Le competenze sono necessarie ma dietro ci sono grandi uomini mossi dall'amore per il bene per gli altri". (Ren)