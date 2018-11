Agroalimentare: Coldiretti Campania a confronto con Regione e Ismea sui giovani agricoltori

- La nuova agricoltura e l'effetto moltiplicatore delle risorse investite sui giovani saranno gli argomenti di un convegno promosso da Coldiretti Campania, che si terrà venerdì 30 novembre 2018 alle ore 17 presso le Terme Capasso di Contursi Terme (Sa). La tavola rotonda dal tema "Quanto vale investire sui giovani agricoltori?", organizzata in collaborazione con la Bcc di Buccino e Comuni Cilentani, sarà aperta da Veronica Barbati, delegata regionale di Coldiretti Giovani Impresa, che presenterà una relazione sui dati delle risorse derivanti dalla Pac e dal Psr, sia per quanto riguarda le misure a superficie che per le strutturali. Al dibattito parteciperà Raffaele Borriello, direttore generale di Ismea, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, che ha tra i suoi obiettivi l'affiancamento delle Regioni nelle attività di riordino fondiario, attraverso la formazione e l'ampliamento della proprietà agricola, favorendo il ricambio generazionale in agricoltura in base ad uno specifico regime di aiuto approvato dalla Commissione europea. A seguire interverrà Franco Alfieri, capo della segreteria del Presidente della Regione Campania. Gli interventi istituzionali saranno affiancati dalle relazioni tecniche di Salvatore Angione e Lucio Alfieri, rispettivamente direttore generale e presidente della BCC, e del prof. Giovanni Quaranta, docente di Economia Agraria all'Università della Basilicata. La tavola rotonda sarà moderata da Salvatore Loffreda, direttore di Coldiretti Campania, e le conclusioni saranno affidate a Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti. (Ren)