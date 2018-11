Campania: l'assessore regionale Marchiello ha ricevuto l'ambasciatore dell'Azerbaigian Mammad Ahmadzada

- L'assessore regionale alla Ricerca Scientifica e Attività Produttive della Campania, Antonio Marchiello, ha incontrato a Palazzo Santa Lucia, su delega del presidente Vincenzo De Luca, l'ambasciatore dell'Azerbaigian Mammad Ahmadzada. Nel corso del cordiale colloquio, al quale hanno presenziato la consigliera regionale Antonella Ciaramella, componente della Commissione Attività Produttive, il presidente dell'Associazione Napoli-Baku Giuseppe Caniglia, e il direttore del settore Attività Produttive della Regione Campania, Roberta Esposito, si è convenuto di rafforzare i rapporti commerciali tra la Campania e l'Azerbaigian, così come già da tempo avviene tra il capoluogo partenopeo e la capitale azera, gemellati dall'inizio degli anni Settanta. Principale partner commerciale dell'Azerbaigian, l'Italia importa dal paese dell'ex blocco sovietico il maggior quantitativo di petrolio per il proprio fabbisogno e farà altrettanto per il gas nel giro di qualche anno. L'Azerbaigian, che conta circa 10 milioni di abitanti, si trova in una posizione strategica che gli consente, attraverso accordi commerciali, di raggiungere 200 milioni di consumatori in un'area molto vasta. A conferma degli ottimi rapporti con la Campania, e della volontà manifestata di incentivarli, l'ambasciatore Ahmadzada ha invitato il presidente De Luca e l'assessore Marchiello a visitare Baku in occasione di 'Interfood 2019', manifestazione che si terrà a maggio prossimo nella capitale azera. Il diplomatico ha sollecitato la partecipazione della Campania alla kermesse con un proprio padiglione di prodotti tipici, molto apprezzati nel suo Paese. (Ren)