Carceri: sovraffollamento di 479 detenuti nei penitenziari del Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono contesti in cui cadere nella trappola delle disperazione sembra inevitabile - ha sottolineato Mellano - ci sono condizioni oggettive e soggettive che appaiono irrecuperabili. Una condanna all'ergastolo con fine pena al 31.12.9999 sembra la pietra tombale di ogni possibile percorso di rieducazione". All'incontro erano presenti: Simona Giannetti dell'Associazione Nessuno tocchi Caino, Barbara Lettieri Sartoris avvocata esperta in 41 bis, Sergio Rovasio referente piemontese del Partito Radicale che hanno approfondito il tema dei reati ostativi in Italia e dei casi degli “ergastolani senza scampo”, il regime imposto dall'articolo 41bis e il circuito dell’Alta Sicurezza in Piemonte ed in Italia. Infine è stato fornito un aggiornamento sulla campagna contro la pena di morte nel mondo: nel 2017 ci sono state 3.118 esecuzioni capitali in 22 Paesi. (Rep)