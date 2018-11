Trasporti: Borrelli (Verdi), di nuovo ferme le funicolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche oggi, come già accaduto ieri dopo la comunicazione del prolungamento dell'orario di esercizio nel week end della funicolare centrale, i capiservizio delle funicolari di Chiaia e Mergellina hanno infatti comunicato all'Anm di non poter lavorare perché ammalati. Si tratta di tre capiservizio diversi da coloro che si erano ammalati l'altro giorno. "Si tratta di una vicenda inqualificabile per i tempi e le modalità per la quale chiediamo l'intervento delle autorità non solo comunali ma anche giudiziarie. Napoli – hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e quello comunale del Sole che Ride Marco Gaudini - non può restare ostaggio di una guerra interna all'azienda dei trasporti tra dirigenza e sindacati. Alla fine gli utenti che restano a piedi sono le vittime di questo braccio di ferro che aumenta i disagi, la rabbia della cittadinanza contro l'Anm, il traffico e lo smog".(Ren)