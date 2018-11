Imprese: De Andreis (Srm), il Mezzogiorno non si presenta perdente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella partita del trasferimento tecnologico il Mezzogiorno “non si presenta perdente e penso sia un punto da cui iniziare”. E’ quanto ha affermato Massimo De Andreis, direttore di Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Srm) parlando alla conferenza “La partita del trasferimento tecnologico” in corso oggi a Napoli. “Dobbiamo iniziare ad avere una narrativa diversa di questo Mezzogiorno – ha spiegato De Andreis –. Se continuiamo a guardare tutto nella logica del divario rimaniamo prigionieri eternamente senza una soluzione. C’è una forza del tessuto produttivo del Mezzogiorno che è un punto di arrivo”. In particolare, prosegue, bisogna tenere conto che “le caratteristiche dl tessuto manifatturiero del Mezzogiorno si basa sulle quattro A più il farmaceutico: automotive, aeronautica, agroalimentare e aerospazio insieme al farmaceutico. Se mettiamo insieme questi settori nel Mezzogiorno troviamo una forte concentrazione. Si tratta di filiere lunghe. Questi settori produttivi si snodano dal nord al sud. C’è un legame di rapporto nella catena del valore che si sviluppa lungo l’asse del paese. Per 100 euro di investimenti nel Mezzogiorno in questi settori ci sono 54 euro di ricaduta aggiuntiva nel centro-nord. Bisogna smettere pensare che gli investimenti nel sud ricadano solo nel sud perché anche il nord se ne avvantaggia. Non vale lo stesso per l’opposto: l’investimento nel centro nord tende ad avere una ricaduta quasi solo nel centro nord”. Secondo il direttore dell'Srm, “il tema della macro-regione del sud di cui si parla da mesi ha già un suo fondamento in termini di interdipendenza del settore produttivo di Campania e Puglia”.(Res)