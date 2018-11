Benevento: ‘Pietrelcina con il Cuore’, la nazionale cantanti nel paese di Padre Pio (3)

- In occasione del ritiro a Pietrelcina, previsto per venerdì 30 novembre, saranno presenti anche Marco Morandi e Marco Masini. Il programma completo dell'evento, organizzato da Nazionale Italiana Cantanti, USAcli e Comune di Pietrelcina: venerdì 30, ore 15, conferenza stampa con Paolo Belli nella sede della CFP Srl (via Mollo Mandato, Pietrelcina); sabato 1 dicembre, allenamento a Pietrelcina; domenica 2, ore 12.30, apertura cancelli e, ore 14, cerimonia di consegna dello scooter (montascale elettrico); a seguire, alle ore 14.30, fischio di inizio. I biglietti sono già in vendita - al prezzo unico di 3 euro - presso CFP Srl (per info tel. 0824.990080) e USAcli (per info tel. 350.0604771). Ingresso gratuito per disabili e per bambini fino ad 8 anni. (Ren)