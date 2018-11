Napoli: Comune contribuisce a Luci artistiche per Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In continuità con le politiche poste in essere negli anni passati, anche per le festività natalizie 2018 l'Amministrazione ha inteso contribuire alla realizzazione delle decorazioni luminose e di addobbi aventi qualità artistica e tecnica”. Lo si legge in un comunicato di Palazzo San Giacomo. Accanto al progetto di luci realizzato grazie alla positiva risposta dei commercianti alla richiesta di collaborazione avanzata dall'Amministrazione, la Giunta Comunale, a firma degli assessori alla pubblica illuminazione ed alla cultura e turismo Ciro Borriello e Nino Daniele ha approvato la deliberazione "Appalto del servizio di gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica ed artistica monumentale, ventilazione delle gallerie stradali e degli orologi storici stradali - attuazione del piano per l'efficienza energetica – durata anni dodici". Approvazione del progetto luminarie Natale 2018 finanziato da imposta di soggiorno". "Con tale atto il Comune di Napoli, utilizzando fondi provenienti dalla tassa di soggiorno, si impegna ad intervenire nelle aree non coperte dalle installazioni realizzate dai commercianti e dagli imprenditori che hanno voluto investire sulla nostra città. Ciò a riprova che favorendo forme di sinergia tra attività imprenditoriali e sviluppo sociale, si crea un modello virtuoso a vantaggio esclusivo dello sviluppo e della valorizzazione della città di Napoli" hanno dichiarato gli assessori Borriello e Daniele.(Ren)