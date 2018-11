Imprese: Fascione (Regione Campania), i giovani devono poter trovare opportunità di lavoro sul territorio

- I giovani “devono poter trovare opportunità di qualità di lavoro nel territorio”. E’ quanto ha chiesto Valeria Fascione, assessore all'internazionalizzazione, start up e innovazione della Regione Campania, parlando alla conferenza “la partita del trasferimento tecnologico” in corso oggi a Napoli. “Per dare un’opportunità dobbiamo avere un sistema di impresa competitivo che deve crescere in modo che possano assumere – ha spiegato l’assessore -. Le imprese per crescere devono investire in ricerca e innovazione. Cerchiamo di portare l’innovazione anche nelle imprese tradizionali come regione Campania. Abbiamo come Campania tante cose che possono contribuire a far riuscire l’iniziativa del trasferimento tecnologico perché dal primo giorno della giunta De Luca abbiamo iniziato a giocare questo ruolo”. (segue) (Res)