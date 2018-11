Sanità: Saitta, Regione ha accantonato risorse per i contratti della dirigenza medica, governo faccia la sua parte

- L’assessore alla sanità del Piemonte, Antonio Saitta, rispondendo ad un’interrogazione in Consiglio ha spiegato: “La Regione ha accantonato le risorse per il rinnovo del contratto della dirigenza medica: come noto, si tratta di adempimenti previsti dalla legge e puntualmente applicati dalle Aziende sanitarie e dall’Assessorato regionale alla Sanità, che li hanno messi a bilancio, come previsto dal Dpcm 27 febbraio 2017. Gli accantonamenti sono stati ritenuti finora congrui dal tavolo interministeriale di monitoraggio della spesa sanitaria, in base alla legge 411/2004.” (segue) (Rep)