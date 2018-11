Napoli: ballerina uccisa da fidanzato condannato a 4 anni

- Al processo per l'omicidio di Alessandra Madonna, la giovane ballerina di Melito travolta e uccisa dall'auto del suo ex fidanzato Giuseppe Varriale il gip Santoro del Tribunale di Napoli nord ha condannato il giovane a 4 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio stradale. Il giudice ha accolto la tesi della difesa che aveva battuto la tesi della colpa cosciente e non del dolo. Dunque è stata respinta la tesi della procura che aveva chiesto 30 anni di reclusione per omicidio volontario. Varriale resta ai domiciliari. "Avevamo chiesto una sentenza esemplare e invece probabilmente chi ha ucciso la povera Alessandra Madonna non farà neanche un giorno di carcere o resterà privato della libertà per pochissimo tempo. Non commentiamo le sentenze - dichiarano il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha seguito sin dall'inizio la tragica vicenda a fianco dei familiari - ma dobbiamo esprimere tutta la nostra delusione per come si è evoluta questa tragedia. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla famiglia della povera Alessandra che deve farsi forza ancora una volta per sopportare il macigno di un dolore sempre più forte. I genitori della vittima hanno dovuto anche sopportare che le immagini della figlia morta continuassero ad essere usate sui social per promuovere pagine di e-commerce".(Ren)