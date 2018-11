Salone del libro: Parigi, la Regione non partecipa all'asta per il marchio

- La Regione Piemonte non parteciperà all’asta per l’acquisizione del marchio Salone del libro. È quanto ha annunciato oggi, in Consiglio regionale, l’assessora alla cultura, Antonella Parigi, rispondendo al question time del consigliere di Liberi e Uguali, Marco Grimaldi. "La Regione è intervenuta per salvare tutto quello che era nelle sue possibilità, ma come enti pubblici siamo impossibilitati a sanare debiti di qualsiasi società o fondazione", ha detto l’assessora Parigi. (segue) (Rep)