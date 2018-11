Italia-Azerbaigian: ambasciatore Ahmadzada in Emilia-Romagna, incontri con vertici istituzioni e imprenditoria (3)

- Con Luca Rossi, direttore generale di Confindustria Emilia-Romagna, sono state sottolineate le possibilità per accrescere l'interscambio in ambito economico, commerciale, investimenti, industria e agricoltura, attraverso l'organizzazione di missioni imprenditoriali dalla regione all'Azerbaigian e viceversa. Temi di collaborazione economica sono stati affrontati anche con un gruppo di imprenditori di rilievo presso il Circolo della Caccia di Bologna. La collaborazione con una regione di spicco come l'Emilia Romagna, si inserisce nell'ambito della realizzazione della strategia dell'Azerbaigian per la diversificazione economica e per differenziare i rapporti economici tra Azerbaigian e Italia e inoltre incrementare gli scambi nel settore accademico/scientifico. (Com)