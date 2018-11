118: Ficco (Saues), coprire subito carenza personale emergenza territoriale

- La Regione Campania può autorizzare le Asl alla stipula di contratti libero professionali con tutti i medici laureati qualora si ravvisi l’urgente necessità della copertura dei posti carenti nei servizi di emergenza sanitaria. E’ quanto, in sintesi, emerge dal parere giuridico espresso dal presidente Francesco Iacone, magistrato in quiescenza, su esplicita richiesta del presidente nazionale del Saues, il Sindacato Autonomo Urgenza e Emergenza Sanitaria, Paolo Ficco, inviato da quest’ultimo, per conoscenza, al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Lo ha reso noto il presidente Nazionale del Saues Paolo Ficco per il quale “questo parere, così come espresso da un’eminente autorità giuridica, che ovviamente non esprime preferenze di sorta sulle diverse opportunità contrattuali previste dalla legge, costituisce un’ottima buona notizia: il ricorso ai contratti di collaborazione, peraltro estendibili a tutti i medici e decisamente più economici e meno problematici di quelli praticabili ai convenzionati o agli specializzandi in quanto tali, potrebbe risolvere già nell’immediato, come abbiamo sempre sostenuto, le forti criticità del servizio dovute alla acclarata carenza di personale medico impiegato nei servizi di emergenza urgenza”. “E’ un parere, ovviamente, ma evidentemente autorevole – ha concluso Ficco – che ci auguriamo possa essere seriamente preso in considerazione da chi è chiamato al governo della sanità campana, nelle more di poter strutturare stabilmente, con risorse e strumenti adeguati, un servizio di emergenza urgenza in grado di soddisfare pienamente il servizio”.(Ren)