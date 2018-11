Napoli: giornata dedicata a Gelsomina Verde, vittima innocente di camorra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione Comunale promuove per domani, 28 novembre una giornata commemorativa dedicata a Gelsomina Verde, vittima innocente di camorra uccisa a soli ventidue anni il 21 novembre 2004. L'iniziativa, si svolgerà nel quartiere Scampia presso il giardino di E. Montale in via F. Cervi alle ore 11.30, alla presenza degli assessori ai giovani ed all'educazione Alessandra Clemente ed Annamaria Palmieri, del Dirigente del Commissariato Scampia di Napoli, del Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, del Vice Presidente della Municipalità 8, dei Consiglieri della Municipalità 8, dei familiari, degli amici di Gelsomina. L'appuntamento "Un albero in memoria di Gelsomina" nasce dall'incontro dell'Assessorato ai Giovani con l'associazione Chi rom e...chi no e il circolo didattico "E. Montale" di Scampia. All'iniziativa di commemorazione parteciperanno la Fondazione Polis, l'Associazione Libera contro le Mafie, e il Coordinamento campano dei familiari delle vittime di criminalità, col desiderio di ricordare Gelsomina dedicandole la piantumazione di un albero davanti al murale. (segue) (Ren)