Reddito di cittadinanza: de Magistris a Canale 9, per come la vendono sembra voto di scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Reddito di cittadinanza? Ad oggi non c'è nulla di certo, non se ne comprendono modalità ed entità e per come la vendono sembra quasi un voto di scambio alla Achille Lauro. Addirittura si parla di una tessera: non mi sembra la politica del futuro. Non condivido però quanto detto da De Luca: non credo che comunque se ne avvantaggerebbe la camorra perché ci possono essere filtri adeguati". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris nel corso di un'intervista a Mattina 9, il morning show di Canale 9 – 7 Gold. "Sono sempre stato a favore di interventi di contrasto alla povertà ma sul reddito di cittadinanza per ora non c'è davvero nulla di concreto, siamo alla campagna elettorale tra Salvini e Di Maio", ha concluso de Magistris.(Ren)