Campania: Beneduce (FI), nessun sostegno concreto per le donne vittime di violenza e i loro figli

- "Nessun sostegno concreto per le donne campane e i loro figli. Dopo la pubblicazione del decreto dirigenziale che definisce il riparto di risorse per 500.000 euro agli Ambiti Territoriali in cui sono ubicati i Centri Antiviolenza accreditati è chiaro che l'Assessore Marciani ha deciso di disperdere questi soldi tra burocrazia e inefficienza". E' quanto ha affermato Flora Beneduce, consigliere regionale campano di Forza Italia, firmataria della Legge regionale 34/2017 nonché componente della cabina di regia prevista per dare attuazione concreta agli aiuti. "Non era questa la decisione presa dalla cabina di regia il 19 novembre scorso. Gli aiuti dovevano essere diretti ed immediati rispettando appieno lo spirito della legge. La violenza ha tante facce e la burocrazia in questo caso è la peggiore", ha sottolineato. "Nella determina dirigenziale si fa riferimento a Fondi ripartiti tra i 32 centri antiviolenza della Regione Campania. Un dato puntuale che lascia perplessi visto che l'Assessorato non dispone di dati certificati né sui centri antiviolenza né sugli episodi di violenza che si registrano quotidianamente in Campania", ha aggiunto l'esponente azzurro. "Forse all'assessore Marciani manca un pezzo di realtà: le facce delle donne e dei bambini che l'orco, quello delle favole, lo vedono materializzato nei loro mariti e nei loro padri. Usare le solite frasi prive di contenuto significa decretare definitivamente l'esclusione sociale di tante madri e figli. E' tempo di intervenire concretamente senza far ricorso a provvedimenti che dicono tutto ma in sostanza non aiutano nessuno", ha concluso Beneduce. (Ren)