Sant’Antimo: Chiariello (Centrodestra): Russo condona l’isola ecologica di Casandrino (2)

- “La fascia di rispetto cimiteriale – ha sottolinea Chiariello - è quell’area comunale adiacente ai cimiteri nella quale non è possibile costruire. In quella di Sant’Antimo è sorta però un’isola ecologica… del Comune di Casandrino. Un’opera evidentemente abusiva, tuttavia già ‘condonata’ dal sindaco Russo. Un vero e proprio ‘soccorso rosso’ che, anche in virtù di un sorprendente ‘sconto’ di ben 100 mila euro praticato sugli oneri relativi al terreno espropriato dal nostro primo cittadino al collega casandrinese, costituisce un precedente pericolosissimo”. “In quella fascia, - ha proseguito Chiariello - sono sorti negli anni diversi manufatti civili e industriali e in alcuni casi parliamo anche di impianti assimilabili ad attività che esercitano pubblici interessi. E a questo punto la domanda sorge spontanea: signor sindaco, che fa? condona? Per chi? Come? ”. “Su questo ovviamente auspichiamo un interessamento della corte dei conti e, vista anche una certa carenza documentale, quello delle diverse Autorità di cui la legge ne prescrive il rilascio di pareri obbligatori come nel caso di specie”, ha concluso Chiariello. (Ren)