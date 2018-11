Carceri: sovraffollamento di 479 detenuti nei penitenziari del Piemonte

- Il garante regionale dei detenuti, Bruno Mellano, ha parlato a Palazzo Lascaris, sede della Regione, della pena detentiva a lungo termine (il cosiddetto 'fine pena mai') e della situazione della pena di morte nel mondo. E' stata l'occasione per presentare il dossier “Morire di carcere”, curato dal Centro studi di Ristretti Orizzonti del carcere di Padova. Nel 2018 sono morte nelle carceri italiane 131 persone (di cui 59 suicidi). Per quanto riguarda la situazione in Piemonte, nei 13 istituti carcerari (che hanno una capienza complessiva di 3.976 posti con 4.455 detenuti) ci sono: 147 ergastolani, 111 sottoposti al 41bis (carcere duro) e 482 detenuti in regime di Alta sicurezza (tra cui 210 ad Asti e 181 a Saluzzo). (segue) (Rep)