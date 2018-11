Campania: Ciarambino-Cammarano (M5S), De Luca recuperi ritardi in programmazione regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Così come ci siamo attivati per la permanenza del pronto soccorso di Sant'Agata – hanno aggiunto Ciarambino e Cammarano - costringendo De Luca a fare marcia indietro, lo stesso abbiamo fatto con i tre punti nascita, chiedendo conto al ministero e apprendendo che la richiesta partita dalla Regione non rispettava i requisiti e gli standard per poter consentire una diversa valutazione. Noi continueremo a seguire la vicenda col massimo interesse e a fare tutta la nostra parte, avendo ricevuto dal Ministero la garanzia che se la nuova richiesta dovesse essere conforme ai requisiti previsti dalla legge, non ci sarà alcuna preclusione a poterla accogliere. Se De Luca ha davvero a cuore la permanenza dei punti nascita, auspichiamo a questo punto che faccia una programmazione che contenga requisiti organizzativi, strumentali e di garanzia per la sicurezza di donne e dei bambini, mettendo il ministero nelle condizioni di poterla approvare. In caso contrario, non solo la responsabilità sarà soltanto sua, ma darà credito ai sospetti che dietro la volontà di presentare una richiesta farlocca, ci sia una precisa strategia tesa a chiudere i tre punti nascita magari per favorire le cliniche private". (Ren)