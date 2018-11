Italia-Azerbaigian: ambasciatore Ahmadzada in Emilia-Romagna, incontri con vertici istituzioni e imprenditoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore dell'Azerbaigian Mammad Ahmadzada ha svolto una visita in Emilia Romagna. Nel corso della giornata del 27 novembre l'Ambasciatore ha incontrato il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Al centro dei colloqui con il presidente regionale, come riferisce un comunicato, lo sviluppo dei rapporti tra Emilia-Romagna ed Azerbaigian, soprattutto a livello istituzionale e dato il carattere di interesse che la regione rappresenta per l'Azerbaigian. In ambito economico l'Emilia Romagna offre infatti realtà interessanti, tra le altre, nell'agroindustria, nella meccanica, nell'ambientale, e nei servizi accessori per il settore Oil&Gas. L'incontro è stato anche un'occasione per parlare di una missione istituzionale della regione in Azerbaigian, che riunisca il settore economico e quello accademico-scientifico. (segue) (Com)