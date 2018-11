Imprese: Profumo (Leonardo), vogliamo sviluppare a Napoli un centro di innovazione tecnologica (2)

- "C’è una seconda parte che è l’interesse diretto a far si che le comunità nelle quali siamo basati siano forti e crescano. Negli Stati Uniti negli ultimi 20 anni l’80 per cento dell’occupazione è creata da aziende che non esistevano”, ha aggiunto l'Ad di Leonardo. Rispetto alla situazione di Napoli “dobbiamo trasformare l’idea affinché diventi realtà e Leonardo spera di fare da trait d'union in questo senso. Ci sono realtà di eccellenza come questa di San Giovanni a Teduccio a Napoli di cui dobbiamo smettere di stupirci e dobbiamo capire che questa è la normalità sia per noi grande impresa che per il sistema dei media. Questa è una realtà che fa parte del paese come altre”. (Res)