Benevento: ‘Pietrelcina con il Cuore’, la nazionale cantanti nel paese di Padre Pio

- Cresce l'attesa per "Pietrelcina nel cuore", l'evento sportivo in programma domenica 2 dicembre, alle ore 14,30, allo stadio comunale di Pietrelcina (Benevento). La Nazionale Cantanti e la Rappresentativa amministratori sanniti scenderanno in campo per la solidarietà, devolvendo l'intero incasso della partita per l'acquisto di uno scooter elettrico che consentirà ai diversamente abili di accedere ai luoghi di Padre Pio. L'incasso della partita consentirà ai diversamente abili di accedere ai luoghi natali del Santo. Una partita ancora più speciale per Rocco Hunt, Clementino, Francesco Da Vinci e Lucariello, autore della colonna sonora della serie Gomorra e caposaldo del rap napoletano, che domenica saranno impegnati in un vero e proprio derby campano. "Dopo 37 anni di attività – ha detto Paolo Belli, presidente della Nazionale Cantanti – arrivare nel paese del beneventano che ha dato i natali a Padre Pio sarà un momento di grandissima emozione, di riflessione e di spiritualità per tutti noi. In questi anni, abbiamo raccolto oltre 90 milioni di euro per aiutare la ricerca, per l'integrazione, l'accoglienza, la tutela e l'assistenza sociale dei soggetti diversamente abili. Siamo felicissimi di metterci a disposizione". (segue) (Ren)