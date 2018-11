Napoli: giovedì presentazione progetto a favore donne maltrattate con attrice de Rossi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 29 novembre 2018, a Napoli, nella sala Armieri, alle ore 10.00, si terrà la conferenza stampa per la presentazione del progetto " La valigia di salvataggio" progetto rivolto a tutte le donne costrette a scappare all'improvviso, di fronte ad agiti aggressivi di partner maltrattanti creato dall’Associazione Salvamamme. L'idea progettuale è stata fortemente voluta dalla Regione Campania, che ha dato il Patrocinio Morale, nella figura dell’assessore alle Pari Opportunità Chiara Marciani, durante la conferenza stampa verrà presentata la Valigia nella sua complessità dall’ associazione che si occupa di fornire a queste donne una valigia contenente oggetti di prima necessità e giochi per i bambini, per rendere meno traumatizzante ed estranea la permanenza in una casa rifugio. Vista l'importanza del progetto è stato stilato un Protocollo d’Intesa con la Questura di Napoli, nella figura del dott. Antonio de Iesu. Alla conferenza stampa, per spiegare il tutto nel dettaglio, saranno presenti: la Presidente regionale Rosetta D’Amelio, il Comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli Ubaldo del Monaco, la dirigente della Questura di Napoli Rossella Zingaro, la Responsabile tecnico scientifico del progetto Virginia Ciaravolo, Gabriella Salvatore e Katia Pacelli Salvamamme della sede nazionale di Roma, e Rosa di Matteo Arcidonna onlus Napoli. L’evento vedrà la straordinaria partecipazione dell’attrice Barbara de Rossi, presidente onoraria e testimonial del progetto, e dei numerosi sponsor e partner campani che hanno permesso al progetto di poter muovere i primi passi su Napoli e di poter davvero combattere la violenza di genere, con concretezza per aiutare queste donne a non dover più tornare indietro.(Ren)