Imprese: Fascione (Regione Campania), i giovani devono poter trovare opportunità di lavoro sul territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia della regione Campania “parte da un principio del problema della fuga dei talenti e dei cervelli perché altrove è più facile il placement dalla fine dell’università all’entrata nel mondo del lavoro considerando quante imprese ci sono nel nord. Lavoriamo ad esempio sui dottorati industriali innovativi dando finanziamenti a università che hanno avviato dottorati insieme a delle aziende in modo che il dottorando al termine del percorso possa essere assunto”. La Regione Campania “ci tiene molto alle start up in quanto è un modo per dare un’opportunità ai ragazzi che hanno studiato e investito su se stessi di scommettere sul proprio talento e perché fanno occupazione. Abbiamo assegnato nel nuovo bando 23 milioni perché le start up messe in connessione con le Pmi sono dei fertilizzatori di innovazione e accelerano i processi di innovazione”. (Res)