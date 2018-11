Denunciate tre persone nel casertano per uccellagione e detenzione illecita di cardellini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Militari appartenenti alle Stazioni Carabinieri Forestale di Roccamonfina e di Caserta sono intervenuti, rispettivamente, nel comune di San Tammaro (Ce), su richiesta dell’Esercito Italiano del contingente “Terra dei Fuochi”, e nel comune di Maddaloni (Ce), su richiesta dei volontari dell’Associazione O.I.P.A.,per reprimere situazioni illecite connesse alla cattura e alla detenzione di “cardellini”, una specie di uccello protetta. In particolare, a San Tammaro, in località “Maruzzella”, una persona è stata sorpresa mentre cardellini cardellini (Carduelis carduelis), utilizzando 3 esemplari di cardellini vivi usati come richiami, riposti in due gabbiette, ed una rete da uccellagione. A Maddaloni, invece, nei pressi dell’Ospedale, due persone sono state fermate mentre trasportavano nel bagagliaio della loro autovettura una gabbia contenente cinque esemplari di cardellini vivi. I due uomini non sono stato in grado di giustificare la regolare provenienza degli uccelli che erano, peraltro, privi degli anelli F.O.I. (Federazione Ornicoltori Italiani) alle zampe. Gli esemplari di cardellini e le attrezzature sono state sottoposte a sequestro giudiziario, mentre tutti e tre i soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per cattura e detenzione di specie protette. Il “cardellino” è, infatti, inserita tra le specie tutelate dalla convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa del 19.9.1979 (ratificata in Italia con la legge n. 503/1981), ed in quanto tale è specie protetta ai sensi dell’art. 2 della l57/1992. Tutti gli esemplari di cardellini sequestrati non presentavano evidenti segni di maltrattamento, e sono stati, quindi, liberati in natura, così come previsto dall’art.28 della legge n. 157/1992. Il commercio degli esemplari di cardellini è molto florido perché è una specie che è molto apprezzata per il suo canto melodioso. Una parte degli esemplari prelevati in natura vengono avviati a traffici internazionali in quanto sono molto richiesti anche all’estero. Anche in provincia di Napoli c’è una tradizione legata alla detenzione dei cardellini per cui ci sono estimatori disposti a sborsare anche migliaia di euro per i cosiddetti esemplari “campioni”. (Ren)