Imprese: Profumo (Leonardo), si rafforza partnership con territorio campano

- Leonardo rafforza “la partnership col territorio campano dove abbiamo una fortissima presenza e dove c’è una realtà eccellente con l’Università Federico II e credo che se ne parli troppo poco”. E’ quanto ha affermato l’amministratore delegato di “Leonardo”, Alessandro Profumo, parlando a margine della conferenza “La partita del trasferimento tecnologico” in corso oggi a Napoli. L'Ad di Leonardo ha spiegato che “anche Apple e Cisco sono presenti qua e rappresentano i portatori di altre capacità e competenze ma per noi l’aspetto fondamentale è avere un forte legame con il territorio”. Il trasferimento tecnologico di cui si parla oggi a Napoli rappresenta per Leonardo “l’opportunità di creare un ambiente nel quale nascono nuove imprese nelle quali noi abbiamo la possibilità di approfittare della genialità e dell’imprenditorialità delle persone essendo partecipi di nuove iniziative che nascono e alle quali noi contribuiamo e che sviluppandosi possono aiutare i nostri fornitori e i nostri partner”. Rispetto invece all’atterraggio della sonda della Nasa su Marte avvenuta ieri “è per noi motivo di grande fierezza in quanto Leonardo nel proprio sito di Campi Bisenzio realizza la bussola che ha guidato la sonda su Marte. Credo dunque che sia un motivo di fierezza anche per Leonardo perché la tecnologia italiana ha contribuito al successo di questa missione”.(Res)