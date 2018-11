Imprese: Profumo (Leonardo), vogliamo sviluppare a Napoli un centro di innovazione tecnologica

- Leonardo intende sviluppare a Napoli un centro di innovazione tecnologica. E’ quanto ha spiegato l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, parlando alla conferenza “la partita del trasferimento tecnologico” in corso oggi nel capoluogo campano. “Noi siamo molti anni che operiamo e quindi tendiamo a mantenere i posti di lavoro mentre le nuove aziende nella misura in cui nascono hanno una capacità di creazione di nuova occupazione che può essere esplosiva – ha spiegato Profumo – . Per questo parliamo di un centro di innovazione e tecnologia che vogliamo sviluppare a Napoli per poter selezionare nuove idee e riuscire a trasformare la ricerca in brevetti e attività produttive in società e da qua avviare lo sviluppo di nuova occupazione. In Campania questo sta accadendo e se riusciamo ad accelerarlo perché abbiamo l’interessa di operare in una società forte che si sviluppa”. Ci sono due dimensioni, secondo Profumo, “sulle quali dobbiamo ragionare: la prima è quella del tema dell’open innovation. Alimentare la nascita di nuove imprese e capacità tecnologico delle quali parzialmente ci possiamo impossessare. In alcuni casi fare ricerca e sviluppo all’interno è più caro di fare esternalizzazione di attività di ricerca e sviluppo. Noi cerchiamo di farlo timidamente perché il nostro è un settore conservativo. Ci sono dei temi come la cyber security e la big data di cui ci occupiamo. Queste sono le aree sulle quali stiamo ragionando". (segue) (Res)