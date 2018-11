Napoli: giornata dedicata a Gelsomina Verde, vittima innocente di camorra (2)

- "Un momento importante - ha detto l'Assessore Palmieri -. La scuola Montale di Scampia è da sempre in prima linea per un'educazione trasversale, e negli anni abbiamo costruito insieme , scuola amministrazione e associazioni tante progettualità, dall' educazione alimentare a quella sentimentale, dalla legalità all'educazione creativa . Oggi la scuola accoglie un nido realizzato da ‘Chi rom e chi no’, e la prima sperimentazione di Scuola senza zaino. Questo ulteriore momento conferma che l'idea di "periferia" va trasformata perché per l'educazione e i valori, le periferie per noi sono il centro". Per l'Assessore Clemente, promotrice del ricordo di Gelsomina " Gli studenti, hanno lavorato al percorso di racconto "C'era una volta la Terra di Yasmina...", che ha portato alla realizzazione di un murale dedicato ai sogni, ai diritti e ai desideri dei bambini. Il murale ed un albero di Gelsomino saranno un ulteriore segno di cura, educazione e bellezza contro ogni tipo di violenza prodotta dalla criminalità organizzata" . (Ren)