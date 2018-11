Campania: Ciarambino (M5s), nuovo commissario Sanità non sarà espressione del sistema De Luca

- "L'era De Luca volge finalmente a conclusione, ma ora bisognerà rimboccarsi le maniche. Al termine del suo mandato l'attuale governatore consegnerà una terra a cui, per le sue politiche personalistiche, ha fatto fare troppi passi indietro. A noi il compito di restituire dignità alla nostra regione, a partire fin da subito dalla sanità. De Luca non sarà più commissario, il paradosso del doppio ruolo lo stiamo per cancellare con un colpo di spugna. E la scelta di chi lo sostituirà non potrà mai cadere su nessuno dei nominati da De Luca, figli di un sistema all'origine dei disastri che i cittadini della Campania ancora pagano sulla propria pelle. Nomi scelti sulla base di una legge scellerata che ha premiato appartenenza politica e fedeltà alla bandiera del poltronismo". Lo ha dichiarato, in una nota, la consigliera regionale campana del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino, sottolineando: "Il nuovo commissario non potrà mai essere uno degli attuali direttori generali nominati dallo stesso De Luca, gente contro il cui operato come Movimento 5 Stelle ci stiamo scagliando duramente da anni, alla luce dei risultati pessimi della loro gestione e di una qualità dell'assistenza precipitata miseramente agli ultimi posti nel paese". (segue) (Ren)