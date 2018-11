Occupazione: sindacati chiedono incontro con ministro Di Maio su vertenza IIA

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Chiediamo un incontro urgente sulla vertenza Industria Italiana Autobus – hanno scritto le segreterie nazionali di Cgil, Cisl e Uil in una nota -. Alle incertezze sulla composizione societaria ancora in via di definizione, alla sempre più precaria situazione occupazionale produttiva, si aggiunge che l’azienda rischia ora di perdere le commesse già in essere, dato che la Regione Campania avrebbe già deciso di rescindere i contratti per presunte inadempienze alla consegna”. A rischio sono gli occupati negli stabilimenti di Flumeri, in provincia di Avellino, e di Bologna. “In assenza di una convocazione in tempi rapidi, metteremo in campo le iniziative utili a salvaguardare i lavoratori e le lavoratrici dei due stabilimenti” hanno concluso le segreterie nazionali di Cgil, Cisl e Uil.(Ren)