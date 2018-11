Infrastrutture: Mit, in legge di Bilancio ulteriori 60 milioni di euro per manutenzione ponti fiume Po (3)

- La nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rileva, poi, che "in merito alla strada provinciale tra Cremona e Mantova, nel corso dell'incontro di oggi si è sottolineato come sia sempre più necessario un intervento di messa in sicurezza di questa arteria. La tratta è tra quelle che tornerà a gestione Anas. Nel momento del passaggio il Mit potrà intervenire dunque per finanziarne la riqualificazione. Nel frattempo, è stato sottolineato, la regione Lombardia potrebbe utilizzare i fondi non spesi per l'autostrada per mettere in sicurezza le strade limitrofe, secondo le priorità indicate dalle Province. In merito all'ammodernamento della tratta Crema-Spino d'Adda della strada provinciale Paullese, e in particolare al nuovo ponte sull'Adda, infine, il ministro Toninelli ha nuovamente stigmatizzato il comportamento della provincia di Cremona, che causa una situazione di stallo e di fatto blocca l'avvio dei lavori. Per poter procedere manca infatti ancora il pagamento da parte delle Provincia della quota fissa di 25 mila euro per la verifica di ottemperanza sul progetto definitivo", conclude la nota. (Com)