Sanità, Regione, rafforzata rete regionale per l'autismo, più personale e attività formative

- Più personale e un generale potenziamento dell’attività per il Centro pilota regionale Disturbi dello spettro cognitivo in età adulta, cioè l’autismo. Sono, queste, alcune delle novità annunciate in Regione dal direttore generale dell’Asl Città di Torino, Valerio Fabio Alberti. Attualmente il Centro segue 550 pazienti, dei quali circa la metà di Torino e città metropolitana ed il resto residente nelle altre province. Sono 115 in lista d’attesa: il tempo d’attesa per una visita ordinaria è di 7 mesi e di un mese per quelle prioritarie. “Il Piemonte è da tempo una delle Regioni all’avanguardia in Italia per la cura dei disturbi dello spettro autistico: abbiamo rafforzato la rete regionale, sia per i pazienti in età evolutiva che per gli adulti", commenta l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta. (segue) (Rep)