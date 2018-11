Sanità, Regione, rafforzata rete regionale per l'autismo, più personale e attività formative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Intendiamo - aggiunge Saitta - andare avanti in questa direzione: c’è molto da fare e siamo determinati ad agire. Siamo capofila di un progetto nazionale ed una delle poche Regioni che stanziano fondi ad hoc per questa malattia: 2 milioni all’anno dal 2017 ad oggi". Come ricordato dal direttore Alberti, grazie ai fondi stanziati per il 2017 e il 2018 è stato possibile incrementare il numero di personale e prevedere attività formative per contribuire allo sviluppo e al consolidamento della Rete regionale. Dal 2016 la Regione ha dato mandato ai servizi di neuropsichiatria infantile ed ai Centri di salute mentale di intensificare la diagnosi ed il trattamento precoce che - unitamente ad una presa in carico tempestività - possono essere determinati per migliorare le cure ed il trattamento dei malati. “Abbiamo voluto rafforzare l’approccio multidisciplinare, coinvolgendo più specialisti. Come per altre patologie, nel passaggio dall’età evolutiva all’età adulta vi possono essere problemi: l’obiettivo dell’assessorato è fare in modo vi sia continuità di cure e gli eventuali disagi nella delicata fase di passaggio siano ridotti al minimo e gestiti dalle strutture con la massima attenzione", afferma Saitta. (Rep)