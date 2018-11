Pagani (Sa): giovane accoltellato per mancato pagamento di un tatuaggio, arrestati due fratelli

- All’alba di oggi, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, comune in provincia di Salerno, hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore, due fratelli paganesi di 28 e 26 anni, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi al termine di un'articolata attività di indagine, coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore e condotta dai militari della Tenenza di Pagani, avviata tempestivamente in seguito al grave episodio verificatosi nella serata dello scorso 12 novembre, allorchè due individui, nella centralissimaPiazza Sant’Alfonso di Pagani, avevano dapprima aggredito a calci e pugni un giovane 24enne del luogo, per poi colpirlo ripetutamente con un coltello alle gambe, lasciandolo agonizzante ed in un lago di sangue. Le risultanze investigative hanno consentito di far piena luce sull'avvenimento che aveva fortemente scosso l’opinione pubblica, accertando la responsabilità dei due indagati in ordine alle lesioni gravissime inferte alla vittima, con l’aggravante della premeditazione e dei futili motivi, in quanto l'aggressione sarebbe stato una pianificata rappresaglia per il mancato pagamento di un tatuaggio. Gli investigatori, inoltre, hanno anche accertato che i due fratelli, subito dopo l’agguato, si erano vantati sui social network di esserne gli autori. (Ren)