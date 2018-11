Sanità: Beneduce (FI), riapertura termini elenco regionale aspiranti nomina Direttore Amministrativo e Sanitario è contro regole

- "Contro ogni regola sulla trasparenza e imparzialità sono stati riaperti i termini degli avvisi pubblici per la formazione dell'elenco regionale degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del Ssr. Atto gravissimo perché la procedura di selezione è già stata aperta. La Commissione Esaminatrice, insediata con Delibera di Giunta n. 134/18, nel mese di ottobre ha già fatto diversi colloqui", è quanto ha affermato Flora Beneduce, consigliere regionale della Campania e responsabile del Dipartimento Sanità di Forza Italia. "Perché riaprire i termini su una procedura già in corso? Chi bisogna favorire a discapito dei candidati già in elenco? E' sempre la solita storia: De Luca blinda la sanità con persone di suo esclusivo gradimento, per poi sbandierare la meritocrazia che di fatto tiene ben lontana da Ospedali e Aziende Sanitarie", ha attaccato Beneduce. "Sulla riapertura dei termini ho presentato una interrogazione per conoscere l'elenco degli ammessi e non ammessi e per sapere se c'è il parere di legittimità dell'Ufficio Legislativo. Come di prassi dalla Giunta ci sarà il silenzio – ha concluso la Beneduce - e sarò costretta a riproporre l'interrogazione nella prima seduta di question time dove necessariamente devono dare una risposta". (Ren)