Torino: mercoledì in Regione convegno "Vedendo, toccando, sentendo...: la scultura accessibile ai disabili visivi" (2)

- "Abbiamo voluto avviare una riflessione sull'affascinante rapporto fra l'immagine e la mancanza della vista" - ha dichiarato il presidente di APRI-onlus Marco Bongi - "Un rapporto problematico, spesso tormentato ma comunque non impossibile. La cecità è una dimensione dell'essere e con i sensi residui spesso possibile cogliere aspetti delle sculture non percepibili con gli occhi". L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Regionale e si inserisce in un progetto più vasto teso a promuovere l'accessibilità artistica nelle scuole e nei centri culturali. (Rep)