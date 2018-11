Università: Chiamparino, importante attrarre investimenti e innovazione in Piemonte - foto

- Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte, intervenuto a Teatro Carignano in occasione dell'inaugurazione dell'Anno accademico 2018/2019 dell'Università degli Studi di Torino, cui è presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dichiarato: “L'Università è importante per molti motivi: per portare più giovani e un capitale umano più forte a Torino e in Piemonte; per rafforzare la conoscenza critica, leva fondamentale per qualsiasi crescita che sia equilibrata e equa; per attrarre investimenti e innovazioni: questa è una delle leve per guardare alla sfide del futuro”. (Rep)