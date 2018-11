Napoli: sindaco de Magistris riceve studenti Erasmus

- Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha ricevuto a palazzo San Giacomo oggi i 25 studenti dell'Erasmus, impegnati in varie città europee, nel progetto STEAM. La delegazione, al 60% composto da donne e proveniente da Turchia, Estonia, Spagna e Romania, oltre che dall'Italia, è ospite per una settimana dell'Istituto superiore Alfonso Casanova di Napoli per un percorso di approfondimento - come nell'acronimo STEAM - nelle scienze, nella tecnologia, nell'ingegneria, nelle arti e nella matematica.(Ren)