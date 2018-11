Napoli: agitazione dipendenti Anm, ferme tre funicolari su quattro

- Nella mattinata di oggi, l’azienda trasporti Anm aveva proposto una riforma delle turnazioni ai rappresentante dei lavoratori, che ha riscontrato la contrarietà delle sigle Cgil, Cisl e Uil, che hanno contestato in via preliminare le modalità della comunicazione. E’ dunque saltato il tavolo con i sindacati sulle corse serali del weekend dei trasporti su ferro, come chiesto dal sindaco, sabato scorso. Dalle ore 14, circa le funicolari di Montesanto, Chiaia e Mergellina sono ferme per mancanza di personale. Funziona solo la funicolare Centrale di piazzetta Augusteo.(Ren)