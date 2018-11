Infrastrutture: Mit, in legge di Bilancio ulteriori 60 milioni di euro per manutenzione ponti fiume Po (2)

- La nota del dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti sottolinea che "per quanto riguarda il ponte di Casalmaggiore, al momento chiuso e prossimo a fine vita, è stato ricordato come entro il 2019 la strada provinciale dovrebbe passare sotto gestione Anas, e a quel punto il Mit si attiverà per sviluppare e garantire la progettazione del nuovo ponte. Durante la riunione di oggi, il ministro Toninelli ha anche ricordato che si sta procedendo con il completamento del progetto del primo lotto della raddoppio della linea ferroviaria Codogno-Cremona-Mantova e ha sottolineato come i lavori dovrebbero iniziare nel 2019, andando a intervenire su una delle tratte con il maggior numero di passaggi a livello. Quanto alla linea Brescia-Parma e ai suoi problemi infrastrutturali e di materiale rotabile, Toninelli ha sottolineato l'importanza dell'ammodernamento dell'opera e ha ribadito come sia fondamentale che la regione Lombardia inserisca la linea tra gli interventi prioritari, investendo di questo Rfi. Per quanto riguarda il materiale rotabile, il ministro si è detto pronto a sollecitare Trenord affinché migliori le condizioni dei treni in servizio lungo questa direttrice". (segue) (Com)