Camorra: arrestato dai carabinieri il superboss di Marano di Napoli Antonio Orlando

- I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno arrestato Antonio Orlando, 60enne, ritenuto il reggente del clan camorristico degli "Orlando-Nuvoletta-Polverino", operante a Marano e nell'hinterland a Nord del capoluogo campano. L'uomo, inserito nell'elenco dei i latitanti più pericolosi d'Italia, era ricercato da 15 anni, avendo a suo carico 2 Ordinanze di Custodia Cautelare in Carcere per associazione di tipo mafioso, emesse dal Gip su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. È stato catturato all'alba di questa mattina dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di castello di Cisterna in un appartamento a Mugnano di Napoli. (Ren)