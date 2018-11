Giornalisti minacciati: Pentangelo (FI), inadeguatezza Conte è disarmante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Comprendiamo l'imbarazzo di chi guida un governo che prima definisce i giornalisti pennivendoli e prostitute e poi in qualche modo è costretto a doverli celebrare, ma limitare l'incontro di oggi a tre soli giornalisti minacciati dalla camorra ci è sembrato davvero di cattivo gusto". Lo ha affermato l'onorevole Antonio Pentangelo, deputato e coordinatore di Forza Italia della provincia di Napoli. "Non so come si possano sentire le diverse decine di cronisti campani minacciati ed esclusi da questo momento istituzionale ma è certo che la libertà di stampa, vero fulcro della democrazia – ha sottolineato Pentangelo - richiederebbe ben altra attenzione, ben altra sensibilità istituzionale che non sia quella dei figli e figliastri, dei tagli all'editoria".(Ren)