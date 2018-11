Terra dei fuochi: Zinzi, le Asl diano conto di risultati e spese di screening sanitari

- Il consigliere regionale della Campania Gianpiero Zinzi, presidente della Commissione regionale Terra dei fuochi, ha presentato un'interrogazione indirizzata al presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, avente ad oggetto "Screening sanitari in Terra dei fuochi". "L'interrogazione - è spiegato in una nota di Zinzi - muove dalle notizie di stampa relative ad un utilizzo solo parziale dei fondi destinati ai progetti per favorire screening, studi epidemiologici e terapie. In particolare si apprende che la spesa accertata delle Asl della Campania ammonterebbe a meno di un terzo del finanziamento stanziato". "Ormai anche i bambini sanno quanto siano importanti le attività di screening, soprattutto nei nostri territori. Con il tempo – ha dichiarato il presidente Zinzi - abbiamo assistito a campagne di vario tipo, registrando anche episodi dai contorni oscuri come quello relativo all'utilizzo di provette scadute o ancora bandi per il reclutamento di personale presso l'Asl di Caserta per non meglio precisate iniziative nell'ambito della Terra dei Fuochi. E' necessario che attività così importanti siano coordinate tra di loro e monitorate costantemente così da offrire ai cittadini la possibilità di usufruire appieno di queste forme di prevenzione". Nel testo il consigliere Zinzi ha interrogato il presidente della Giunta regionale "al fine di conoscere quali siano ad oggi le dimensioni della reale spesa pubblica sostenuta e se in qualche caso siano stati effettivamente riscontrati nessi causali tra inquinamento e malattia". (Ren)