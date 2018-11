Vesuvio: Borrelli (Verdi), non si sa nulla sui colpevoli dei roghi nel 2017

- "Durante l'audizione sul dissesto idrogeologico sul Vesuvio avvenuta stamane in commissione ambiente – ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli -, al di là dell'analisi dei danni che ancora si fanno sentire in modo drammatico e che sono tra le cause dei crolli e cedimenti di questi periodi è emerso anche il fatto che al di là di un singolo arresto che ha portato alla condanna di un piromane e dell'indagine su due dirigenti regionali sostanzialmente non abbiamo notizie di chi sono stati i responsabili di questo disastro. A distanza di un anno e mezzo da quel disastro senza colpevoli e senza condanne gli autori si sentiranno più forti e potranno colpire ancora. Per questo chiediamo alla Magistratura di fare uno sforzo straordinario per arrivare a individuare in modo chiaro le responsabilità sanzionandole con sentenze esemplari".(Ren)