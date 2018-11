Cardarelli: Borrelli (Verdi), un solo candidato a concorso per medici, annullato

- Il Direttore generale del Cardarelli Ciro Verdoliva ha raccontato una storia incredibile in diretta su Radio Marte sulla radiazza con Gianni Simioli e il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli mentre spiegava le difficoltà di questi giorni al Pronto Soccorso dell'ospedale. "Stamane si è presentato un solo medico su 12 per l'assunzione al nostro pronto soccorso tramite avviso pubblico per reclutare nuovo personale a tempo determinato al punto tale che abbiamo dovuto annullare il bando. Lo riproporremo a breve" ha spiegato il Dirigente ospedaliero. "C'è un problema di medici. Tutti chiedono assunzioni e concorsi pubblici eppure incredibilmente si presenta un solo medico al bando del Cardarelli. Possibile mai che all'improvviso non ci siano più professionisti in cerca di lavoro? Questa storia è davvero strana e l'approfondiremo" hanno dichiarato Borrelli e Simioli. Intanto il direttore generale dell'Ospedale Niguarda di Milano Marco Trivelli presente a Napoli per un protocollo d'intesa con il Cardarelli ha elogiato l'organizzazione dell'Ospedale. "Per come la vediamo noi il Cardarelli ha un sistema organizzativo molto buono. Il livello è molto elevato e in particolare il Pronto Soccorso ci ha colpito per come è ben organizzato. Ci ha colpito molto per la qualità e il servizio offerto" ha spiegato Trivelli.(Ren)